На Волині військового ТЦК підозрюють у держзраді

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Військовому територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) повідомили про підозру в державній зраді за злив позицій ЗСУ на Волині.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 29-річного старшого солдата росіяни завербували у вересні 2024 року. Він передавав їм інформацію про особовий склад і керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засобів ППО та інших стратегічних обʼєктів на Волині.

З представниками РФ фігурант спілкувався у месенджері, за послуги отримував винагороду — накопичував її у криптовалюті, а потім виводив на банківську картку.

Зараз військового взяли під варту і відсторонили від посади. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.