Трамп зробив перше призначення у своєму новому уряді

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The Washington Post

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав очільницю його передвиборчої кампанії Сюзі Вайлз керівницею апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це передає Washington Post.

«Сюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невідʼємною частиною моїх успішних кампаній у 2016 і 2020 роках», — наголосив Дональд Трамп.

Вайлз залишилася з Трампом, навіть коли багато хто вважав політика ізгоєм після того, як його прихильники штурмували Капітолій. На відміну від деяких радників, вона рідко сперечалася з ним і натомість підтримувала тісні стосунки.

Сюзі Вайлз і Дональд Трамп. The Washington Post

Майбутня керівниця апарату Білого дому США вважається найвпливовішим політичним стратегом у штаті Флорида — вона виграла губернаторську кампанію Ріка Скотта у 2010 році, керувала кампаніями Трампа у Флориді у 2016 і 2020 роках, допомогла Рону ДеСантісу перемогти на губернаторських виборах у 2018 році та керувала загальнонаціональною кампанією Трампа у 2024-му.

Це оголошення — перше ключове призначення в новому уряді Трампа. Команда президента розглядає кандидатів на роботу в його другій адміністрації, перевіряючи тисячі імен і шукаючи, хто з них справді лояльний до Трампа.

Керівник апарату Білого дому — це одна з найвпливовіших посад у ньому. Сюзі Вайлз координуватиме роботу персоналу Білого дому, буде радником президента, контролюватиме його розклад, включно із зустрічами, поїздками тощо.

Щодо інших призначень, то претендентом на посаду генерального прокурора є Марк Паолетта, який обіймав посаду головного радника в Офісі менеджменту і бюджету під час першого президентства Трампа. Паолетта причетний до найбільш суперечливих кроків адміністрації Трампа, зокрема до затримки безпекової допомоги Україні. До Білого дому також може повернутися радник Стівен Міллер, який відігравав центральну роль в імміграційній політиці Трампа. На посаду держсекретаря розглядають кандидатуру колишнього виконувача обовʼязків директора національної розвідки Річарда Гренелла.