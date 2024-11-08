Ізраїль направив до Нідерландів літаки, щоб забрати футбольних фанів — на них напали

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав направити до Нідерландів два рятувальні літаки, щоб допомогти ізраїльським футбольним уболівальникам — на них нападали на вулицях Амстердаму. Після матчу ізраїльського «Маккабі» з Тель-Авіва проти місцевого «Аякса» в місті почалися заворушення.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Місцева команда «Аякс» виграла матч Ліги Європи з рахунком 5:0, одразу після нього правоохоронці зафіксували напади на ізраїльських фанів. Поліція затримала майже 60 людей. МЗС Ізраїлю пише, що 10 ізраїльтян постраждали, ще двоє не виходять на звʼязок.

Фанати «Маккабі» Тель-Авіва кажуть, що на них нападали люди в масках, які несли палестинські прапори та кричали: «Вільна Палестина». Ізраїльські медіа додають, що нападники викрали паспорти деяких ізраїльтян.

Нетаньягу вже заявив, що «ставиться до жахливого інциденту з усією серйозністю», і закликав уряд Нідерландів «діяти енергійно та швидко проти учасників заворушень».

Герт Вілдерс, який очолює правлячу ультраправу партію Нідерландів, написав, що це був «погром на вулицях Амстердаму».

«Ми стали Газою Європи. Мусульмани з палестинськими прапорами полюють на євреїв. Я НЕ прийму цього. НІКОЛИ. Влада буде притягнута до відповідальності за нездатність захистити ізраїльських громадян. Ніколи знову», — додав він.

Премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схоф прокоментував інцидент так: «Абсолютно неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян... Винних розшукають і покарають. Зараз у столиці тихо».

Армія оборони Ізраїлю готується «негайно розгорнути рятувальну місію» в Амстердамі після нападів на ізраїльських футбольних уболівальників. Місія включатиме рятувальні та медичні команди.