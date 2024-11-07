У Полтаві затримали правоохоронця і «авторитетів» — вони чіплялися до дівчини і побили її хлопця

Новини

У Полтаві затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у побитті хлопця, який заступився за дівчину.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Інцидент стався 2 листопада 2024 року в ресторані, де невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла в соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями.

Слідство встановило, що серед нападників були місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник.

Фігурантам планують оголосити підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).