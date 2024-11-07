Зеленський: Угода між Україною та Угорщиною не підписана через відсутність пункту про підтримку членства в НАТО

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Проєкт двостороннього документа з Угорщиною наразі не містить пункту про підтримку членства України в НАТО, тому Україна його не підписує.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

«Для нас важлива підтримка України Угорщиною в ЄС, для нас важлива підтримка України Угорщиною в НАТО. У документі нема на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний», — констатував він.

Про плани підписати двосторонню угоду з Угорщиною Зеленський казав ще в липні. За його словами, цей документ має регулювати відносини між країнами. У жовтні він додав, що угода також торкається питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. В ньому Україна просить Угорщину не блокувати запрошення Альянсу.