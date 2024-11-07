В Україні близько 8 мільйонів людей не працюють і не шукають роботи

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В Україні приблизно 8 мільйонів економічно неактивного населення — вони не працюють і не шукають роботи. Їхнє повернення на ринок праці є одним із пріоритетних завдань уряду.

Про це на Київському економічному міжнародному форумі повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

Серед економічно неактивного населення — люди з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обовʼязків.

«Тому величезна концентрація наших зусиль, як держави, має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення», — сказала Бережна.

Вона нагадала, що уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

«Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, у якому надає 30 тисяч стипендій. Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці», — додала заступниця міністра.