Голоси тисяч зумерів відхилили на виборах у США — вони не змогли поставити підпис

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Понад 13 тисяч бюлетенів молоді на виборах у США забракували в штаті Невада. Виборці покоління Z не змогли засвідчити свої голоси підписом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Підписи від руки — застарілий спосіб перевірки голосів, свідчить політична організація VoteAmerica. У школах США не приділяють уваги почерку, тому особистий підпис — не нагальна потреба для юного покоління, допоки не йдеться про вибори. Тож через нечіткі позначки комісія відхиляє їхні бюлетені.

«Коли вони [зумери] реєструються для участі в голосуванні за допомогою автоматизованої системи, вони ставлять свій підпис на цифровому планшеті в управлінні транспортних засобів, і це стає їхнім підписом у посвідченні виборця. Він може мати інший вигляд, ніж їхні підписи ручкою на папері», — каже Державний секретар штату Невада Франциско Агілар.

Активісти закликають придумати новий унікальний ідентифікатор. Наприклад, це може бути комбінація дати народження виборця та частина його номера соціального страхування.

«Я живу в Каліфорнії, де кожен отримує свій бюлетень поштою. Протягом років понад 3% бюлетенів відхилили через те, що підписи не збігаються. Люди, які це визначають, не експерти в аналізі почерку. Це масштабна проблема», — розповіла засновниця VoteAmerica Дебра Клівер.

Вона стурбована, що під час напружених президентських перегонів бракування голосів через недійсні підписи можна розцінити як «навмисну спробу придушити явку молоді». Однак це проблема також літніх людей та виборців, які нещодавно одружилися та могли не оновити своє ім’я в реєстрі.

Офіс держсекретаря штату надсилає молоді сповіщення, оскільки зумери часто не відповідають на дзвінки та з ними важче зв’язатися. Офіційні особи штату Невада повідомили, що 12 939 бюлетенів вже успішно виправили.

Органи виборчої влади могли б залишити підписи від руки на папері в минулому, адже письмо не вивчали в багатьох школах протягом десятиліть, додала Дебра Клівер.

За свіжими оцінками AP, у штаті Невада залишилося підрахувати понад 200 тисяч бюлетенів. Станом на зараз за Трампа проголосувало понад 698 тисяч виборців з Невади, він набрав там 51%. Гарріс віддали перевагу більш як 647 тисяч мешканців штату, вона має 47,2%.