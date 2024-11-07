Генерала РФ підозрюють в обстрілі музею Сковороди на Харківщині у 2022 році

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Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу Денису Кульші, який наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині у 2022 році.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Денис Кульша — російський генерал-майор, командир авіаційної дивізії військово-повітряних сил Росії.

Слідство встановило, що 6 травня 2022 року саме за його наказом російська армія здійснила авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Тоді військовослужбовці РФ вдарили по меморіальному комплексу протикорабельною ракетою типу Х-35, яку випустили з винищувача Су-35С.

Через атаку важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.

Наразі Кульш та його підлеглі досі чинять воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини, повідомляють в СБУ. Через російські обстріли за їхньої участі є численні жертви, а також поранені мешканці регіону, серед яких — діти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульші про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України в порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.