Генерала РФ підозрюють в обстрілі музею Сковороди на Харківщині у 2022 році
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералу Денису Кульші, який наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині у 2022 році.
Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Денис Кульша — російський генерал-майор, командир авіаційної дивізії військово-повітряних сил Росії.
Слідство встановило, що 6 травня 2022 року саме за його наказом російська армія здійснила авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.
Тоді військовослужбовці РФ вдарили по меморіальному комплексу протикорабельною ракетою типу Х-35, яку випустили з винищувача Су-35С.
Через атаку важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.
Наразі Кульш та його підлеглі досі чинять воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини, повідомляють в СБУ. Через російські обстріли за їхньої участі є численні жертви, а також поранені мешканці регіону, серед яких — діти.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульші про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України в порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
- У цій же справі в липні цього року повідомили про підозру командиру винищувального авіаційного полку Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ Івану Панченку.