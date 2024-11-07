Найгарячішим в історії людства може стати 2024 рік

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Імовірно, 2024 рік стане найспекотнішим в історії.

Про це повідомила в четвер Служба моніторингу змін клімату Європейського Союзу «Коперник», передає Reuters.

Цього року із січня по жовтень середня глобальна температура була настільки високою, що 2024 рік, безсумнівно, стане найспекотнішим роком у світі, якщо тільки температурна аномалія до кінця року не зміниться, а це малоймовірно.

Причиною такої аномальної спеки є глобальне потепління в усьому світі. Воно виникає через викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти та газу.

Цей рік також стане першим роком, коли температура на планеті буде більш ніж на 1,5 °C вища, ніж у доіндустріальний період 1850—1900 років, коли люди почали спалювати викопне паливо у промислових масштабах.

У 2015 році країни світу підписали Паризьку угоду, де зобовʼязалися протидіяти глобальному потеплінню, яке перевищить 1,5 °C.

«Обмеження, які встановили в Паризькій угоді, починають руйнуватися з огляду на надто повільні темпи кліматичних дій у всьому світі», — сказала кліматолог.

На Землі стає дедалі гарячіше — до цього ООН оголосила 2023 рік найтеплішим з 1850 року. Учені вважають, що здебільшого такі кліматичні зміни спричинені діяльністю людини та появою природного явища Ель-Ніньо.