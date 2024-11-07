Дональд Трамп провів перші розмови зі світовими лідерами — ось хто телефонував

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Обраний президент США Дональд Трамп провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами. Зокрема, він поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Forbes.

У середу, 6 листопада, американський лідер говорив з Емманюелем Макроном. Той запевнив, що готовий працювати разом над врегулюванням ситуації в Україні та на Близькому Сході. Дзвінок лідера Франції тривав близько 25 хвилин, пише французьке медіа BFMTV.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що посадовець був «одним з перших», хто зателефонував Дональду Трампу. Там додали, що країни погодилися співпрацювати заради безпеки Ізраїлю, а також обговорили іранську загрозу.

Президент України Володимир Зеленський, який мав напружені стосунки з Трампом, написав у X про «чудову розмову» з майбутнім 47-м президентом. Лідери домовилися «підтримувати близький діалог» і розвивати співпрацю.

Очільник Південної Кореї Юн Сук Йоль обговорив із республіканцем нові міжконтинентальні балістичні ракети КНДР. Корейський президент закликав американського колегу встановити «ідеальне безпекове становище» між Сеулом і Вашингтоном.

З прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Трамп говорив про економічні питання, включно з торгівельною угодою між Канадою, Штатами та Мексикою. Її уклали під час першого терміну обраного президента. Також говорили про спільний інтерес двох країн до безпечних і надійних ланцюгів постачання та боротьбу з нелегальною торгівлею.

Голова уряду Японії Сігеру Ішіба сказав, що його розмова з республіканцем була «приязною». Як пише RFI, Ішіба планує особисто зустрітися з новообраним президентом якомога швидше.

Представники прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера кажуть, що посадовець говорив з Трампом про особисті відносини Лондону і Вашингтону. Лідери торкнулися теми конфлікту на Близькому Сході та підкреслили важливість стабільності в регіоні.

Інші лідери теж телефонували Дональду Трампу, щоб привітати його з поверненням у Білий дім: зокрема, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман та очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.

Державні медіа Китаю передають, начебто президент Сі Цзіньпін надіслав Трампу вітальну листівку, у якій закликав до здорових і стабільних китайсько-американських відносин. Як стверджують джерела CNN, Сі також мав телефонну розмову з Трампом. Офіційно про це поки що не повідомляли.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у X, що теж поговорив з Дональдом Трампом і що вони мають «великі плани на майбутнє». Орбан — давній прихильник політика-республіканця.

Речник лідера Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що він не знає, чи планує Путін вітати Трампа з перемогою. Пєсков відкинув припущення, що «прохолодна» реакція на перемогу обраного президента США погіршить американсько-російські відносини.

Вибори президента у США

У Штатах 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Президента США вибирає колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата. У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату.

За американською виборчою системою, голоси колегії «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Формальне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.