Усі пишуть про Україну після перемоги Трампа. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 листопада

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«Бабель»

Сотні видань по всьому світу пишуть про майбутнє російсько-української війни в контексті перемоги на президентських виборах США Дональда Трампа. Прихід до влади республіканського політика, який раніше не раз виступав за зменшення участі Сполучених Штатів в іноземних конфліктах і обіцяв «завершити російсько-українську війну за один день», а також захоплювався Володимиром Путіним, чимало видань зустріли з песимізмом щодо перспектив України. Так, The Guardian назвало матеріал на цю тему цитатою «Подарунок для Кремля», а The Washington Post свій текст ― «Перемога Трампа зумовила тріумф у Росії, а Європа демонструє незворушне обличчя». Втім, більшість медіа акцентують на тому, що наслідки перемоги Трампа для України скоріше невідомі. «На українському фронті, коли мова заходить про вибори Трампа, надія перемежається з прагматизмом», йдеться в повідомленні канадського інформаційного телеканалу CTV, а французька газета Le Monde констатує: «Перемога Трампа кидає Україну в невідомість».

Ледь не найповнішу характеристику новій ситуації дало видання The New York Times. «Перемога Трампа означає зміни для України. Які, незрозуміло» називається матеріал видання, і в ньому є як позитивні прогнози, так і невтішні для України. Медіа посилається на коментар лондонського Королівського інституту обʼєднаних служб, аналітики якого припускають, що Трамп намагатиметься якнайшвидше досягти миру ― і це означатиме поступки українськими територіями. Те, що росіяни зараз відчувають себе в сильній позиції, робить перспективу того, що переговори Україну влаштують, ще менш імовірною. Хоча напевно передбачити як кроки Білого дому, так і хід переговорів, неможливо. Трамп набагато менш передбачуваний для росіян, ніж теперішня адміністрація, і це викликає стурбованість Кремля, пише видання.

Тимчасом співрозмовники NYT з числа українських військових кажуть, що тієї зброї, яку США надають зараз, все одно недостатньо навіть для ефективної оборони. «Всім набридли марні надії», ― сказав виданню один з українських військових. Натомість лейтенант Павло Величко, спілкуючись із журналістами медіа після повернення з нічного наряду, сказав, що результат американських виборів може підштовхнути Європу відігравати помітнішу роль у захисті своїх східних кордонів та України. «Ми не маємо сподіватись на диво з-за океану, ― сказав він. ― Європа прокидається. Це й буде необхідною передумовою успішного опору імперському наступу Росії».

Також Politico пише, що адміністрація Білого дому наразі намагається закріпити свою політику щодо України так, щоб Трамп після приходу до влади не зміг змінити її найважливіші параметри. Зокрема, це стосується виділення Києву фінансової та військової допомоги. Втім, враховуючи владу республіканців принаймні в сенаті, співрозмовники медіа визнають, що після інавгурації новий президент, якщо схоче, зможе легко скасувати більшість теперішніх дій демократів. Тому йдеться не про захист поточної політики від Трампа, а хіба що про відкладення її скасування, пише медіа.

Це лише частина огляду. Про ще один матеріал, що стосується російсько-української війни ― і не стосується перемоги Трампа, читайте на нашому Patreon.