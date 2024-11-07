Зеленський провів «чудову» телефонну розмову з Трампом

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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський провів «чудову» телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом.

Український лідер привітав республіканця з «історичною та переконливою перемогою», а також відзначив його його родину й команду за їхню роботу.

«Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру», — написав Зеленський.

За попередніми підрахунками медіа, перемогу на виборах отримав Дональд Трамп — у нього вже 295 голосів виборщиків за необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226.

Ще вранці 6 листопада Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах США і сказав, що цінує прихильність політика до підходу «мир через силу» у глобальних справах, бо цей «принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні».

Як обирають президента США

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата.

У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.Формальне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборщиків винесе 17 грудня, а 20 січня відбудеться інавгурація.