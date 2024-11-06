В Україні розслідують 49 справ про вбивства росіянами 124 українських військовополонених

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Правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства росіянами 124 військовополонених.

Про це повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімкий зріст випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почався у кінці 2023 року і досяг безпрецедентних масштабів в цьому.

Найбільше випадків зафіксовано в Донецькій області — 17 випадки, під час яких вбили 62 полонених.

«Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних», — зазначив Лисенко.