«Укренерго» оголосило технічний дефолт за «зеленими» облігаціями
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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НЕК «Укренерго» з 9 листопада призупиняє платежі за борговими зобовʼязаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.
Про це повідомила пресслужба компанії.
В «Укренерго» наголосили, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.
Компанія спільно з Кабінетом міністрів вживають необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.
НЕК повідомила своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за «зеленими» облігаціями, а також запевнило в операційній і фінансовій стійкості компанії.
Згідно із заявою, «Укренерго» надалі виконує свої зобовʼязання та операційні функції. Зокрема, це стосується поточних завдань НЕК — підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості обʼєднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.
- «Зелені» облігації — це цінні папери, які залучають кошти на фінансування екологічних проєктів, зокрема на будівництво електростанцій на основі відновлюваних джерел енергії.