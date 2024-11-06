«Укренерго» оголосило технічний дефолт за «зеленими» облігаціями

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НЕК «Укренерго» з 9 листопада призупиняє платежі за борговими зобовʼязаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В «Укренерго» наголосили, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.

Компанія спільно з Кабінетом міністрів вживають необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

НЕК повідомила своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за «зеленими» облігаціями, а також запевнило в операційній і фінансовій стійкості компанії.

Згідно із заявою, «Укренерго» надалі виконує свої зобовʼязання та операційні функції. Зокрема, це стосується поточних завдань НЕК — підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості обʼєднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.