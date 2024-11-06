США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

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США провели тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Про це повідомляють на сайті бази «Ванденберг» Космічних сил США.

Неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III запустили о 23:01 за тихоокеанським часом 5 листопада 2024 року ( о 05:01 6 листопада за київським часом) з базі Космічних сил «Ванденберг», що розташована в американському штаті Каліфорнія.

Цей запуск планували роками, його мета — перевірити ефективність, готовність і точність системи озброєння, а також продемонструвати ядерні сили США та запевнити у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни, повідомляє Командування глобального удару ВПС США.

«Тестові запуски міжконтинентальних балістичних ракет демонструють, що американський парк міжконтинентальних балістичних ракет готовий, надійний та ефективний у використанні», — йдеться в заяві бази Космічних сил «Ванденберг».