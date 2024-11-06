AP: Трамп перемагає на виборах у США — він набрав 277 голосів виборщиків

Новини

Getty Images / «Бабель»

Республіканець Дональд Трамп набрав на виборах президента США 277 голосів виборщиків з 270 необхідних — це означає, що він перемагає.

Такі дані наводить Associated Press.

За прогнозами медіа, Трамп перемагає у 23 штатах: Монтані, Айдахо, Вайомінгу, Юті, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Небрасці, Канзасі, Оклахомі, Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Вісконсині, Індіані, Кентуккі, Огайо, Алабамі, Джорджії, Флориді, Північній Кароліні, Південній Кароліні, а також у ключовому штаті цих виборів — Пенсильванії.

Зазначимо, що за цими прогнозами Трамп переміг у чотирьох із семи «хитких» штатах. Ще у трьох — Невада, Аризона та Мічиган — він наразі лідирує.

У демократки Камали Гарріс, за прогнозами, 224 голоси виборщиків. Вона виграла у штатах Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Колорадо, Нью-Мексико, Міннесота, Іллінойс, Нью-Йорк, Меріленд, Вірджинія, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерсі, Род-Айленд, Делавер і в окрузі Колумбія.

Трамп оголосив про свою перемогу ще до остаточних даних від медіа. За його словами, він набере 315 голосів виборщиків.

Як обирають президента США

Президента США вибирає колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата.

У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Формальне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборщиків винесе 17 грудня, а 20 січня відбудеться інавгурація.