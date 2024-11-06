Джерела «Бабеля»: Україна вперше уразила дронами ворожі кораблі в Каспійському морі

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Україна вперше дронами уразила ворожі кораблі в Каспійському морі в російській республіці Дагестан.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Українські сили уразили щонайменше два обʼєкти в Каспійську, що в російській республіці Дагестан.

Ідеться про імовірно уражені ракетні кораблі «Татарстан» і «Дагестан», також пошкоджень могли зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

На уражених обʼєктах, за повідомленнями медіа, базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. До цього атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177 полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Відстань від державного кордону України до обʼєкта ураження становить майже 1 500 кілометрів.

Через українську атаку роботу призупинив аеропорт в місті Махачкала.