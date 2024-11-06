Польща звинуватила Україну в затягування країни у війну з РФ. В українському МЗС відреагували

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Reuters

Віцепремʼєр-міністр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією. У Міністерстві закордонних справ України такі тези назвали безпідставними — опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Заява Кшиштофа Гавковського пролунала на тлі закликів України про те, щоб Польща збивала російська ракети та дрони, які летять у польському напрямку.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що безпечніше для польських громадян та відповідає їхнім інтересам, щоб Польща збивала повітряні цілі над територією України

«Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається щонайменше неприйнятним», — наголоси в МЗС України.