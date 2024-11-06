Вибори президента США. Закрили останні виборчі дільниці

Новини

У США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці.

Про це пише CNN.

Три голоси виборщиків від Аляски, імовірно, дістануться Трампу, адже це «традиційно» республіканський штат. Американські медіа прогнозують, що республіканець узяв уже два «хитких» штати — Північну Кароліну та Джорджію (по 16 голосів виборщиків відповідно).

Associated Press

Ще в пʼяти «хитких» штатах досі не визначили переможців — це Пенсильванія, Невада, Аризона, Мічиган і Вісконсин. Сумарно вони дають 61 голос виборщиків. За прогнозами медіа, попередньо Трамп лідирує в усіх.

За попередніми підрахунками, Дональд Трамп має 247 голосів виборщиків проти 210 у Камали Гарріс. Для того щоб перемогти у виборах, треба 270 голосів.