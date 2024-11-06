Росіяни атакували Україну дронами і ракетами. ППО збила 38 безпілотників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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За ніч ППО збила 38 російських дронів, ще 20 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотники збивали в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
Усього росіяни запустили 63 ударні дрони Shahed і безпілотників невстановленого типу, а також вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і Х-31П. Два дрони досі літають Україною — триває бойова робота.