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Getty Images / «Бабель»

У Запоріжжі зросла кількість загиблих від російського удару 5 листопада — їх сім. Ще 25 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя зранку 5 листопада. Жодних подробиць обстрілу не повідомляли, також невідомо, якою саме зброєю вдарили росіяни.

Прокуратура порушила справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Окрім цього, упродовж доби росіяни завдали 301 удару по 13 населених пунктах Запорізької області.