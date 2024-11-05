Зеленський не підписуватиме «закон про штрафи за дрова»

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Президент Володимир Зеленський не підпише законопроєкт № 9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини.

Про це «Суспільному» повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, час на накладання вето вже минув.

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила 10 жовтня. Його підписав голова парламенту, 15 жовтня документ направили на підпис президенту. Наразі Володимир Зеленський його ще не підписав.

Про що закон

У законі посилили відповідальність для тих, хто займається масовими вирубками і оборудками з деревиною. Однак найбільше суспільство обурили великі штрафи й навіть позбавлення волі за «зберігання, перевезення або збут деревини без належних документів». Через це документ прозвали «законом про штрафи за дрова».

Закон передбачає, що коли вартість деревини оцінюється в понад 30 тисяч гривень, то штраф може бути від 34 тисяч до 51 тисячі гривень, або обмеження волі до трьох років.

Якщо ця вартість становитиме понад 90 тисяч гривень, то штраф — від 170 тисяч до 425 тисяч гривень, або позбавлення волі від пʼяти до семи років.

Власники дров повинні мати документи про те, де і як вони їх придбали — квитанції, чеки, накладні тощо.

У законі також є норма про покарання за сінокосіння і випас худоби, заготівлю очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки з дозволу лісництв. Штрафи — до 850 гривень.