Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених

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На Покровському напрямку військові РФ розстріляли шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове Донецької області військові РФ захопили в полон трьох українських бійців. Через деякий час російські бійці розстріляли беззбройних військовополонених ЗСУ.

Під час штурму укріплень українських позицій 1 листопада, на тому ж Покровському напрямку, бійці російської армії вбили з автоматичної зброї ще трьох військовополонених ЗСУ.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.

Такі дії військових російської армії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин.