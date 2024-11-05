Від початку року ЗСУ знищили та підбили понад 3 тисячі танків РФ. Їхня вартість $9 мільярдів

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Від початку 2024 року українські військові знищили та підбили 3 179 танків російської армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначили, що танковий батальйон — це 31 танк. Тобто за 10 місяців цього року Збройні сили України вивели з ладу умовно 102 танкових батальйони росіян.

Найбільше російських танків — 31 — ЗСУ уразили 12 травня. Впродовж однієї доби російська армія втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон, зазначили в Міноборони України.

Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше $9 мільярдів. Це приблизна сума, що ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння.