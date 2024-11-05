Експосадовці часів Януковича отримали вироки

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Народного депутата України VI скликання від Партії регіонів та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського «Беркуту» засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав фігурантів справи винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.

Експравоохоронців також позбавили спеціального звання полковник міліції.

Прокурори в суді довели, що ексдепутат у квітні 2010 року в Українському домі що в Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня — польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Він хотів розпалити національну ворожнечу і ненависть.

Коли під час виставки деякі з відвідувачів хотіли висловити свою думку щодо тих подій, за наказом колишнього народного депутата від Партії регіонів правоохоронці застосовували насильство щодо них. Тоді правоохоронці незаконно затримали 13 громадян і склали протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

При цьому екснардеп ображав почуття громадян через їхню громадянську позицію, що відрізнялася від його.

Вирок винесли без участі фігурантів справи — ті переховуються в РФ і на тимчасово окупованих росіянами українських територіях.