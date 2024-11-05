Росіяни вдарили по Запоріжжю — є загиблі та поранені

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Зранку 5 листопада російські війська вдарили по Запоріжжю. Наразі відомо про шістьох загиблих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

В ОВА поки що не розкривають жодних деталей обстрілу — лише повідомляють, що поцілили в обʼєкт інфраструктури й там спалахнула пожежа. Усі необхідні служби прямують на місце. Якою саме зброєю вдарили росіяни — поки що невідомо.

Оновлено: Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 16.