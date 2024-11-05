Пакистан провів тестовий запуск балістичної ракети з борту військового корабля

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Пакистан успішно провів тестовий запуск балістичної ракети власного виробництва з борту військового корабля.

Про це повідомила міжвідомча служба звʼязків з громадськістю Збройних сил Пакистану (ISPR).

Ракета з дальністю 350 км здатна «з високою точністю вражати наземні та морські цілі». Система оснащена вдосконаленою навігаційною системою з функціями зміни швидкості.

Свідками випробування були головнокомандувач Військово-морських сил Пакистану адмірал Навід Ашраф, інші старші офіцери та інженери. Інших деталей щодо ракети в ISPR не уточнили.