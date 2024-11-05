Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 260 військових і 43 бойові машини

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Протягом минулої доби, 4 листопада, РФ втратила ще 1 260 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські оборонці знищили 15 танків, 43 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 29 дронів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 41 одиницю автомобільної техніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.