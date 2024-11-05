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Getty Images / «Бабель»

За ніч ППО збила 48 російських дронів і дві ракети. Ще 30 безпілотників були локаційно втрачені, а один повернувся в Росію.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього росіяни запустили 79 Shahed і дронів невстановленого типу та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Цілі збивали в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Крім того, росіяни скинули на Харківщину керовані авіабомби. У Харкові постраждали дві жінки — у них різані рани від уламків вибитого скла та гостра реакція на стрес. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.