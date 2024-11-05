Австралія передасть Україні 14 катерів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Австралія передасть Україні 14 катерів, щоб посилити морську і берегову оборону країни.
Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.
У пакет допомоги вартістю $14 мільйонів увійдуть швидкі та маневрові судна для оперативного реагування ЗСУ на загрози на Чорному морі.
«Україна продемонструвала свою здатність перешкоджати постійним атакам Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у цю життєво важливу морську оборону за допомогою цього нового пакета», – заявив віцепремʼєр-міністр Австралії Річард Марлз.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала Україні понад $1,3 мільярда військової та більш ніж $1,5 мільярда загальної підтримки.
- На початку листопада Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як їх зняли з озброєння Королівських військово-повітряних сил.