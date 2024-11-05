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Австралія передасть Україні 14 катерів, щоб посилити морську і берегову оборону країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

У пакет допомоги вартістю $14 мільйонів увійдуть швидкі та маневрові судна для оперативного реагування ЗСУ на загрози на Чорному морі.

«Україна продемонструвала свою здатність перешкоджати постійним атакам Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у цю життєво важливу морську оборону за допомогою цього нового пакета», – заявив віцепремʼєр-міністр Австралії Річард Марлз.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала Україні понад $1,3 мільярда військової та більш ніж $1,5 мільярда загальної підтримки.