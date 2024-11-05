У США перше селище оголосило результати президентських виборів. Гарріс і Трамп зрівнялися

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Селище Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир першим оголосило результати президентських виборів. Кандидатка від демократів Камала Гарріс і кандидат від республіканців Дональд Трамп набрали по три голоси.

Про це пише CNN.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців.

За переписом 2010 року населення громади становило 12 людей. У день виборів вони завжди привертають увагу журналістів, адже першими оголошують свої результати — інколи за кілька хвилин після півночі.

Цю традицію у 1960 році започаткував місцевий житель, Ніл Тіллотсон — американський винахідник і виробник латексних кульок і рукавичок. До самої своєї смерті в 2001 році його вважали першим виборцем у США, який проголосував на виборах, адже він кидав свій бюлетень до урни рівно опівночі. Після нього свої голоси віддавали інші жителі Діксвілл-Нотча.

Після смерті Тіллотсона виборці кидають жереб, хто з них кине свій бюлетень першим — це почесна лотерея.

Вибори президента США

Сьогодні, 5 листопада, у США розпочались вибори президента США. Демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп зрівнялися в гонці — опитування показують майже однакову підтримку кандидатів, а перевага одного кандидата над іншим — у межах статистичної похибки.

Президента США вибирає колегія виборщиків. У ній 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Формальне рішення про обрання нового 47-го президента США Колегія виборщиків винесе у грудні 2024, однак за попередніми підрахунками переможець виборів президента стане відомий набагато раніше.