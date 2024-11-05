КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря

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Yonhap

Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря.

Про це повідомили в Офісі премʼєр-міністра Японії та південнокорейське агентство Yonhap.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що ракети запустили близько 7:30 ранку за місцевим часом (00:30 за Києвом) з району Сарівон у провінції Північна Хванхе. Кількість ракет та інші деталі не уточнили.

Японський телеканал NHK із посиланням на дані Міноборони Японії уточнив, що щонайменше сім ракет досягли висоти близько 100 км, а дальність польоту склала 400 км. Імовірно, усі ракети впали в море поблизу Корейського півострова. Це сталося в день виборів президента США.