The Economist: 54% міжнародної спільноти бажає перемоги України у війні з Росією

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Більшість світової спільноти — 54% — стверджує, що хотіла б бачити перемогу України у війні з Росією. Водночас 20% виступає за РФ.

Про це свідчить опитування, проведене консалтинговою компанією Globescan для видання The Economist.

Опитування проводили в липні та серпні серед 30 тисяч людей із 29 країн світу, а також з Гонконгу. Опитування охоплювали основні країни з розвиненою економікою та найбільші країни, що розвиваються, за винятком Китаю.

Респондентам поставили три запитання: «На чиєму боці ви у війні РФ проти України?»; «Кандидата від якої партії ви хотіли б бачити наступним президентом США — Демократичної чи Республіканської?»; «Чия світова перевага вам більше до душі — Китаю чи США?».

Підтримка України була більшою у 25 з 30 країн. Найсильнішою солідарність була в Європі, а також у Південній Кореї та Японії. Проте, на диво, підтримка була сильною і в Бразилії, Мексиці та Південній Африці, чиї уряди більш прихильні до Путіна. Зокрема, Бразилія співпрацює з КНР, щоб просувати мирні переговори, тоді як правляча партія Південної Африки має тісні звʼязки з Кремлем. Керований комуністами Гонконг був рішуче проукраїнським.

Натомість Росію підтримали в таких країнах, як Єгипет, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія і Вʼєтнам. Одним із пояснень позиції Індії та Вʼєтнаму може бути те, що вони частково покладаються на зброю з Росії та мають історичні звʼязки, що сягають часів Холодної війни.

У Саудівській Аравії, яка сподівається на новий військовий пакт з головним союзником Києва — Штатами, 37% опитаних хочуть перемоги Росії, натомість Україну підтримують лише 19%. А в Єгипті, який цього року отримує від США оборонну допомогу на $1,3 мільярда, Росію підтримують 49% проти 30% тих, хто за Україну. Усі пʼять країн, які підтримують РФ, також прагнуть другого президентства Трампа.

Щодо виборів у США, то результати показують широку підтримку Демократичної партії серед світової спільноти, а також те, що за межами Штатів існує значна когорта шанувальників кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Серед усіх опитаних країн у середньому 45% підтримали Демократичну партію, кандидатом від якої зараз є Камала Гарріс, тоді як у середньому 33% віддали перевагу Трампу.

Зокрема, в Європі перевагу демократам віддали 55%, а Трампу — лише 26%.

Попри свою нативістську політику, Трамп має сильну підтримку в усьому світі, зокрема серед молоді. Однак кандидати від обидвох партій США, за опитуванням, мали майже рівну підтримку. Серед респондентів віком від 25 до 34 років 40% хотіли б бачити наступним президентом США Камалу Гарріс, тоді як 38% — Трампа. У всіх вікових групах Трамп лідирував в опитуваннях в Аргентині, Єгипті, Нігерії, Саудівській Аравії, Туреччині та Вʼєтнамі. Таку позицію цих країн можна пояснити, зокрема, розчаруванням політикою адміністрації Байдена щодо Близького Сходу, а також звичайною симпатією до «сильної людини» при владі — саме такий імідж Трамп культивує роками.

Останнє запитання стосувалося того, кого люди хочуть бачити світовим лідером — США чи Китай. У середньому 59% респондентів сказали, що віддають перевагу Штатам як провідній світовій державі, КНР обрали лише 22% респондентів.

Підтримка США була напрочуд сильною у країнах глобального півдня. Так, в Індії за Штати висловилися 79% респондентів. Більшість населення пʼятьох опитаних латиноамериканських країн теж підтримали США. Три африканські країни — Кенія, Нігерія та Південна Африка — теж мають проамериканську позицію. Натомість народ одного з американських союзників — Туреччини — віддав перевагу світовому лідерству Китаю. При цьому населення Єгипту і Саудівської Аравії, влада яких певною мірою покладається на військові звʼязки з Америкою, як виявилося, у більшості своїй прагне гегемонії Китаю.