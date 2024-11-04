Палеонтологи дослідили скамʼянілу кістку лапи птаха фрорацида, який жив 12 мільйонів років тому

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Палеонтологи знайшли та дослідили скамʼянілу кістку лапи птаха фрорацида (Phorusrhacidae), який жив 12 мільйонів років тому в Південній Америці. Його також називають «жахливим птахом».

Про це повідомляє Sci News.

Вага фрорацида могла сягати до 70 кілограмів, висота — до трьох метрів. Ці птахи були переважно нелітаючими мʼясоїдними хижаками. Про останнє свідчать величезний дзьоб і механічні пристосування їхнього черепа.

Вони мали стрункі тіла та унікальні рухові пристосування для пересування.

«Жахливі птахи жили на землі, мали кінцівки, пристосовані для бігу, і здебільшого їли інших тварин», — сказав дослідник Медичної школи Університету Джона Гопкінса доктор Шіобхан Кук.

Вони населяли Південну Америку в кайнозої. Також ці птахи жили в часи плейстоцену в Північній Америці, а також в епоху еоцену в Африці.

Розмір знайденої кістки птаха викликає у науковців думку, що він може бути найбільшим відомим представником виду, виявленого на сьогодні, — приблизно на 5—20% більшим, ніж відомі до цього птахи цього виду.

На скамʼянілій кістці знайшли сліди зубів, імовірно, пурусзавра, вимерлого виду кайманів, довжина яких, як вважають, сягала 9 метрів.

«Ми підозрюємо, що жахливий птах загинув внаслідок отриманих травм, враховуючи розміри крокодилів 12 мільйонів років тому», — сказав доктор Кук.

«Жахливий птах» також співіснував з приматами, копитними ссавцями, гігантськими наземними лінивцями та родичами броненосців — гліптодонтами, завбільшки з автомобіль.

«Це екосистема іншого типу, ніж ми бачимо сьогодні або в інших частинах світу в період до з’єднання Південної та Північної Америки», — сказав доктор Кук.