Біля антарктичної станції «Академік Вернадський» зʼявилося перше пінгвіняче яйце

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У пінгвінів біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» з’явилося перше яйце.

Про це повідомили Національний антарктичний науковий центр.

Знахідку виявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, який моніторить успішність розмноження пінгвінів. Він цілеспрямовано перевіряв гнізда, щоб зафіксувати точну дату. Точність допомагає відстежувати, чи є якісь зміни за роками і як це залежить від зовнішніх умов, зокрема зміни клімату.

«У період гніздування, коли біологи роблять обхід і наближаюся до гнізд, то пінгвіни зазвичай відходять. Якщо ж пінгвін поводиться навпаки – у разі наближення вченого лишається на гнізді й міцно до нього притискається, то там уже точно є яйце», — пояснив Світозар Давиденко.

На острові Галіндез, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Вони в середньому зносять два яйця, іноді три. Самці та самиці висиджують їх по черзі.

Субантарктичні пінгвіни найбільші й найяскравіші серед тих, які гніздують на Галіндезі. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима, а ще — ніби вдягнуті у фрак. До того ж ці птахи теплолюбні, на відміну від інших видів, що більше полюбляють холод.