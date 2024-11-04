Вибори президента США: понад 75 млн американців проголосували достроково

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Понад 75 мільйонів американців проголосували достроково на виборах президента США. Це майже половина з тих, хто взагалі голосував у 2020 році (154,6 мільйона людей).

Про це передає Axios.

У штаті Джорджія вже проголосували понад чотири мільйони виборців, що становить майже 80% від загальної явки штату у 2020 році, свідчать дані лабораторії виборів Університету Флориди. У Північній Кароліні свої голоси віддали понад 4,4 мільйона, що також становить 80% від підрахунку там у 2020 році.

Обидва штати є «хиткими», тобто в них перемогу на виборах може здобути як демократ, так і республіканець. Голоси там коливаються і часто бувають вирішальними.

Для порівняння: у 2020 році, у розпал пандемії коронавірусу, близько 100 мільйонів людей проголосували достроково — особисто або поштою. Однак зараз, попри закінчення пандемії, дострокове голосування та голосування поштою залишаються популярними і стають новою нормою в американській політиці.

Дізнатися результати дострокового голосування не вдасться до дня виборів 5 листопада.