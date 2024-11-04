Сумчанин отримав підозру за коригування атаки РФ 22 жовтня. Тоді загинуло троє місцевих жителів

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Служба безпеки України затримала чоловіка, який, імовірно, коригував дронову атаку РФ по Сумах, коли загинуло троє цивільних людей. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, 23-річний місцевий сумчанин коригував ворожий вогонь у регіоні. Саме за координатами, які він надав, 22 жовтня російська армія атакувала Суми дронами-камікадзе типу Shahed.

Тоді через удар по житлових будинках міста загинуло троє цивільних. Серед них — одна дитина, учениця 9-го класу місцевої школи.

За інформацією слідства, чоловік також розвідував місцерозташування Сил оборони України. Для цього він об’їжджав територію Сум і прилеглих районів на своєму авто й приховано фіксував потрібні йому об’єкти.

Правоохоронці зʼясували, що 23-річний чоловік був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного розвцдувального управління Генштабу РФ.

Вони спілкувалися в анонімному чаті в месенджері, куди фігурант справи направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Служба безпеки України затримала чоловіка на гарячому, коли він виконував завдання ворога поблизу військових об’єктів. За даними слідства, ГРУ дистанційно завербувало сумчанина восени цього року, коли той писав у російських телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини.

Під час обшуків у затриманого правоохоронці вилучили телефон і ноутбук з доказами комунікації з окупантами. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.