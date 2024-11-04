Композитор Квінсі Джонс помер. Він працював із Майклом Джексоном і Френком Сінатрою

Новини

Американський композитор і продюсер Квінсі Джонс помер на 92-му році життя.

Про це пише The Guardian.

Причини смерті продюсера не називають, але зазначають, що він помер ввечері 3 листопада в колі своєї родини в Лос-Анджелесі.

Квінсі Джонс

Джонс — продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона “Thriller”. Ще він працював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон і виступав із Дюком Еллінгтоном. Це зробило його однією з найбільш різносторонніх постатей у поп-культурі ХХ століття

Він також був успішним автором музики до десятків фільмів і мав численні хіти під своїм іменем. Джонс був лідером джазового оркестру біг-бенду, аранжувальником для зірок джазу, включаючи Каунт Бейсі. Його телевізійна та кінопродюсерська компанія, заснована в 1990 році, мала великий успіх із серіалом «Принц із Беверлі-Гіллз» та іншими шоу.

Крім того, Квінсі Джонс посідає третє місце після Бейонсе та Джей-Зі за кількістю номінацій на премію «Греммі» за всі часи — 80 проти 88 у кожного.

У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму, зазначає Variety. За свою карʼєру він сім разів номінувався на премію за найкращу музику і пісню. Нагороду йому вручили за видатний індивідуальний внесок у справу гуманізму. У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб».

Джонса включили до Зали слави рок-н-ролу і нагородили Національною медаллю США в галузі мистецтв. У нього залишилися шість дочок і син.