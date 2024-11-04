Друге за величиною місто в Пакистані Лахор на другому місці за забрудненням повітря. Там частковий локдаун

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Влада на тиждень закрила початкові школи в другому за величиною місті Пакистану Лахорі — через суттєве забруднення повітря.

Про це повідомляє Reuters, BBC.

За рейтингом IQair — рейтинг найбільш забруднених великих міст — Лахор сьогодні на другому місті за рівнем забрудненості повітря у світі. Ще вчора місто очолювало рейтинг.

Забруднення повітря там спостерігається вже кілька днів. Наприклад у суботу, 2 листопада, індекс якості повітря, який вимірює низку забруднюючих речовин, перевищив 1 000. Це значно більше за позначку 300, яку Всесвітня організація охорони здоров’я вважає «небезпечною». Рівень дрібних твердих частинок у повітрі, які завдають найбільшої шкоди здоров’ю, також небезпечно зріс.

За даними ВООЗ, вдихання токсичного повітря може мати катастрофічні наслідки для здоров’я, включаючи інсульти, хвороби серця, рак легенів і деякі респіраторні захворювання.

Населення Лахору сягає 14 мільйонів мешканців. Через екологічну ситуацію закрили лише початкові школи, а учнів старших класів зобовʼязали носити маски, щоб уберегтися від негативного впливу смогу.

Відсьогодні 50% офісних працівників також працюватимуть з дому в межах «зеленого локдауну». Уряд закликає людей залишатися вдома та уникати непотрібних подорожей. Транспортні засоби, обладнані насосами, розпилюють воду в повітря, щоб контролювати рівень смогу.

Рішення щодо продовження або припинення локдауну в початкових школах переглянуть у суботу, 9 листопада, коли вчергове заміряють рівень забрудненості повітря.

Чиновник з охорони навколишнього середовища Раджа Джехангір Анвар сказав, що найбільшою проблемою, яка спричиняє смог, а як наслідок, і забруднення, є практика спалювання стерні на кордоні з Індією.

Цю проблему, за словами влади, неможливо вирішити без обговорення з Індією, тому країна ініціюватиме такі перемовини.

Водночас зараз столиця Індії Делі, що за 418 кілометрів від Лахору, на першому місці в рейтингу за рівнем забруднення повітря.

Це щорічна проблема в Пакистані, але вона посилюється взимку — коли холодне, щільніше повітря утримує забруднювачі ближче до землі.

Тому в жовтні учням заборонили гуляти на свіжому повітрі до січня, а навчальний час скоригували, щоб діти не ходили вулицями в час, коли рівень забруднення найвищий.