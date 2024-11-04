Росіяни завдали авіаційного удару по Харкову — постраждали 14 людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Увечері 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Харкову. Постраждали щонайменше 13 людей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Оновлено: Кількість поранених у Харкові зросла до 14. Серед них — четверо поліцейських.
Одне з влучань було неподалік житлової забудови Шевченківського району міста — пошкоджені багатоповерхівки, супермаркет та інші торгівельні обʼєкти, автівки.