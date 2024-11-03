Молдова розслідує організоване підвезення виборців — фігурують літаки РФ і Білорусі

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Поліція Молдови розслідує організоване підвезення виборців до дільниць, де вони мають голосувати в другому турі президентських виборів, у країні і за кордоном.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронці розслідують і реєструють докази того, що для виборців організували перельоти літаками з Росії і Білорусі. Молдовські медіа пишуть, що молдован доставляють літаками для голосування в Стамбулі, Баку та Мінську.

Загалом у день проведення другого туру виборів поліція зафіксувала в Молдові 126 порушень, серед яких фотографування виборчого бюлетеня, псування бюлетенів, несанкціоновані передвиборчі плакати тощо.

Центральна виборча комісія фіксує рекордну явку. Уже встигли проголосувати понад 1,5 мільйона громадян Молдови. Це більше ніж 51%. ЦВК відзначила і високу явку за кордоном — майже 270 тисяч молдован. Це дані станом на 18:30 3 листопада.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла в першому турі президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. За неї проголосували 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%. Тепер на Молдова головує у другому турі (3 листопада)

Одночасно з президентськими виборами відбувся і референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальною — 50,35% молдован проголосували за майбутнє в Євросоюзі. Голосів за було більше лише на 11 277 — і то завдяки діаспорі.

Росія намагається вплинути на цьогорічні вибори у Молдові. Так віце-премʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.