Телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» обʼєдналися, щоб показати дві галактики у взаємодії

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ESA / NASA

Космічні телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» обʼєдналися, щоб зазнімкувати пару спіральних галактик — IC 2163 і NGC 2207.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Мільйони років тому дві галактики проходили одна повз одну. Менша спіральна галактика (ліворуч), каталогізована як IC 2163, проходила позаду NGC 2207 — більшої спіральної галактики (праворуч).

ESA / NASA

В обох галактиках надзвичайно швидко утворюються нові зірки. Вони утворюють еквівалент двох десятків нових зірок завбільшки із Сонце щороку. Тоді як наш Чумацький Шлях за такий проміжок часу утворює еквівалент двох-трьох нових зірок, подібних до Сонця.

Щоб створити це зображення, астрономи поєднали дані з камери середнього інфрачервоного світла телескопа «Джеймса Вебба» і з камери видимого та ультрафіолетового світла телескопа «Хаббл».