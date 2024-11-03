IKEA виплатить €6 млн жертвам примусової праці зі Східної Німеччини

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Gerard Stolk / Flickr

Меблевий гігант IKEA виплатить 6 мільйонів компенсації жертвам примусової праці — політичним вʼязням Східної Німеччини, яка була підконтрольна Радянському Союзу. Гроші підуть в урядовий фонд, який видаватиме компенсації.

Про це пише CNN з посиланням на заяву генерального директора і головного директора зі сталого розвитку IKEA Німеччини Вальтера Каднера.

Увʼязнені з політичних мотивів чи за кримінальні злочини за часів Холодної війни примусово виготовляли меблі для IKEA. Про це стало відомо понад десять років тому — викриття опублікували шведські й німецькі медіа.

Розслідування, проведене аудиторами Ernst & Young, показало, що ув’язнені виробляли меблі для IKEA в 1970—1980-х роках. І представники IKEA на той момент, імовірно, знали, що політичних в’язнів використовують як додаткову робочу силу.

У Східній Німеччині, відомій також як Німецька Демократична Республіка, або НДР, використовували працю десятків тисяч вʼязнів на фабриках і заводах. Це зробило державу джерелом дешевої робочої сили, від чого, як вважають, виграло багато західних компаній.

IKEA заявила, що компенсація — це результат багаторічних переговорів між німецьким відділенням компанії та Союзом асоціацій жертв комуністичної диктатури (UOGK). Ця організація каже, що вона працює, аби гарантувати правосуддя для незаконно засуджених у комуністичній Німеччині.

«Ми глибоко шкодуємо, що меблі для IKEA також виробляли політичні в’язні в НДР. Відколи про це стало відомо, IKEA послідовно працювала над роз’ясненням ситуації», — наголосив Вальтер Каднер.

Колишній голова UOKG Райнер Вагнер попередив у 2012 році, що ситуація з IKEA є «лише вершиною айсберга», і закликав компанії виплачувати компенсації колишнім ув’язненим, яких змушували працювати на них.