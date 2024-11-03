У Китаї скоротилась кількість укладених шлюбів

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За девʼять місяців 2024 року в Китаї, який бореться зі скороченням населення, зменшилась кількість зареєстрованих шлюбів.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство цивільних справ Китаю.

За цей період у Китаї зареєстрували 4,747 мільйона шлюбів. Згідно з підрахунками Reuters, це на 943 тисячі менше, як порівняти з минулим роком. У 2023 році за перші дев’ять місяців року уклали 5,69 мільйона шлюбів — це більше, ніж у 2022 році.

Економічна нестабільність і підвищення вартості життя по всьому Китаю змушують молодь відкладати одруження. Це тривожний сигнал для законодавців, які намагаються боротися зі скороченням кількості населення — нещодавно вони запропонували закон, який ускладнить розлучення і полегшить укладання шлюбів.

Крім того, влада Китаю намагається сприяти культу народжуваності. У березні 2023 року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. А вже в серпні 2023 року в повіті Чаншань молодим парам запропонували «винагороду» за укладання шлюбу — $138, з умовою, що вік нареченої буде до 25 років.