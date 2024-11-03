Аніматор Disney отримав 25 років вʼязниці за педофілію та торгівлю людьми

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Колишнього графічного дизайнера анімаційних студій Disney і Pixar, який брав участь у створенні мультфільмів «Рататуй» і «Суперсімейка», засудили до 25 років вʼязниці за педофілію, співучасть у зґвалтуваннях і торгівлю людьми.

Про це пишуть французькі газети Le Monde та Le Figaro.

Cуд у Франції виніс вирок 59-річному Болему Бушибі 31 жовтня. Його визнали винним у тому, що в 2012—2021 роках він піддавав дітей сексуальному насильству — йдеться про сотні випадків.

Обвинувачення стверджувало, що Бушиба замовляв зґвалтування дітей з Філіппін і спостерігав за ними у прямому ефірі. Постраждалі — маленькі дівчата віком 5—10 років, щонайменше один раз жертвою була дівчинка двох років. При перегляді Бушиба мастурбував і говорив, що робити з дітьми, називаючи їх «свинями». За кожну таку трансляцію він платив €50—100.

Також аніматора звинуватили у співучасті в торгівлі людьми, він визнав провину.

«Я знаю все, що я зробив. Я прошу вибачення у жертв», — сказав Бушиба під час останнього слова.

Загалом Бушиба витратив понад €50 тисяч на трансляції із знущаннями над дітьми. Він має виплатити вцілілим матеріальну компенсацію. Після виходу з вʼязниці він не зможе працювати з дітьми, також за ним спостерігатимуть відповідні установи протягом 20 років.

На Філіппінах приблизно кожна третя людина живе за межею бідності, а 1% дітей страждає від сексуального насильства за гроші.