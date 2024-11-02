В Австралії помер найбільший у світі крокодил, якого тримали в неволі

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Найбільший у світі крокодил, який жив у неволі, помер у заповіднику дикої природи в Австралії.

Про це пише BBC.

Кассіус був майже 5,5 м завдовжки, важив під тонну і прожив щонайменше 110 років. Однак його точний вік невідомий.

Величезний морський крокодил жив у заповіднику на острові біля узбережжя Квінсленду з того часу, як його спіймали на Північній Території Австралії в 1980-х роках.

У 2011 році він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший крокодил у неволі.

Кассіус раніше жив у дикій природі, де був відомий тим, що ловив і їв худобу, а також нападав на човни, перш ніж його спіймали.

Засновник притулку Marineland Melanesia Crocodile Habitat Джордж Крейг купив Кассіуса в 1987 році.

«Він був більше, ніж просто крокодил, він був дорогим членом нашої сімʼї та приносив радість і товариство своєму найкращому другу Джорджу протягом 37 років», — розповіли у притулку.