Консервативну партію Великої Британії вперше очолила темношкіра жінка

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Кемі Баденок стала новою лідеркою Консервативної партії, обійшовши конкурентів на голосуванні членів партії.

Про це пише BBC.

44-річна Баденок стала першою темношкірою жінкою, яка очолила велику політичну партію у Великій Британії.

Вона перемогла Роберта Джеріка на 12 418 голосів після марафонського змагання, щоб замінити Ріші Сунака, який привів партію до найбільшої поразки в її історії на загальних виборах у липні.

У своїй переможній промові Баденок пообіцяла «оновити» партію і повернути їй виборців, які відвернулись від консерваторів.

Перед Баденок, яка є шостим лідером торі менш ніж за девʼять років, тепер стоїть завдання обʼєднати розколоту партію та очолити опозицію до лейбористського уряду Кіра Стармера.

Нова очільниця партії стала депутаткою парламенту у 2017 році. Раніше вона обіймала посаду тіньового міністра з питань житлового будівництва. Кемі Баденок народилася в Лондоні в сім’ї нігерійців і провела більшу частину свого дитинства в Нігерії та США.

Як пише AP, колишня інженерка-програмістка виступає за низькі податки, вільну ринкову економіку й обіцяє «перемонтувати, перезавантажити та перепрограмувати» британську державу. Як і її суперник Джерік, вона критикувала мультикультуралізм і закликала до зниження імміграції, хоча на відміну від нього не вимагала, щоб Велика Британія вийшла з Європейської конвенції з прав людини.

Баденок також виступає проти політики ідентичності, гендерно-нейтральних вбиралень і урядових планів щодо скорочення викидів вуглецю у Великій Британії. Під час кампанії її критикували за заяву про те, що «не всі культури однаково дійсні», і за припущення, що декретні виплати є надмірними.