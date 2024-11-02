Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян вступити до лав ЗСУ

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Президент Чехії Петр Павел дозволив кільком десяткам громадян країни вступити до лав Збройних сил України.

Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas.

Загалом понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

Наразі відомо, що президент Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав ЗСУ. Водночас Платош каже, що насправді незрозуміло, скільки чехів поїхали в Україну на війну, адже дехто зробив це без дозволу.

Закони Чехії забороняють громадянам брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Водночас у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які поїдуть воювати в Україну.

У серпні 2024 року одного із чеських добровольців Філіпа Сімана, який воював в Україні, засудили до семи років ув’язнення за мародерство.