Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
- Автор:
- Оля Березюк
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Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як їх зняли з озброєння Королівських ВПС.
Про це пише Australian Defence Magazine.
У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння 500-фунтові боєприпаси Mk.82 JDAM-ER австралійського виробництва.
ADM підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше передали Україні. Проте невідомо, коли саме.
Видання зауважило, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді йшлося про таку ж зброю від США.
- Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, які виготовляє компанія Boeing. Вони здатні вражати цілі на відстані 72 км. JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Під час падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії.