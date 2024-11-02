Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER

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Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як їх зняли з озброєння Королівських ВПС.

Про це пише Australian Defence Magazine.

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння 500-фунтові боєприпаси Mk.82 JDAM-ER австралійського виробництва.

ADM підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше передали Україні. Проте невідомо, коли саме.

Видання зауважило, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді йшлося про таку ж зброю від США.