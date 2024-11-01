МЗС: Одна з країн готова стати державою-покровителькою для допомоги українцям в РФ
- Автор:
- Оля Березюк
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Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим», — сказав міністр.
При цьому він не уточнив, про яку країну йдеться.
Держава-покровителька — це нейтральна країна, яка може здійснювати певні функції відповідно до Женевських конвенцій.
Дипломатам такої держави можуть надати доступ до військовополонених і цивільних заручників. Зокрема, вони можуть передавати ліки та порушувати питання про звільнення українців із полону.